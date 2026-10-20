Zum Hauptinhalt springen

MeinungProtesteEin Staat, der seine Jugend verzagen lässt, ist für niemanden mehr lebenswert

Portrait undefined Karin Janker

Kommentar von Karin Janker

Lesezeit: 3 Min.

Junge Demonstranten auf der Place de la République.
Junge Demonstranten auf der Place de la République.
Thibault Camus/AP/dpa

Es ist nicht nur Frankreich. Die Wut der Jugend erfasst Europa wie ein Flächenbrand. Angesichts der erschreckenden Gewalt geht fast unter: Viele Anliegen sind legitim. Antworten zu finden, darf man nicht den Extremen überlassen.

SZ bei Google bevorzugen

Für Frankreich war der vergangene Samstag eine Zäsur, für Europa sollte er ein Weckruf sein. Die rohe Gewalt, in der sich die Wut entlud, war erschreckend. Aber es ist nicht nur Frankreich: Auch in Italien, Albanien und Belgien protestierten am Wochenende vor allem junge Menschen, manche von ihnen gewaltsam. In Spanien und Portugal besetzen sie seit Wochen Plätze größerer Städte mit Zeltlagern, um auf die Wohnungsnot und die steigenden Lebenshaltungskosten aufmerksam zu machen. In Irland, Griechenland und Österreich treiben ähnliche Probleme Studierende auf die Straßen. Die Wut der Jugend erfasst Europa wie ein Flächenbrand.

Zur SZ-Startseite

MeinungLandespolitik
:Wie konnte diese Einigung auf Verstaatlichung nur geschehen?

SZ PlusKommentar von Björn Finke
Portrait undefined Björn Finke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite