Kommentar von Sophie Kobel

Am 24. Februar 2022 krachte ein neues Gefühl in das Leben vieler junger Menschen in Deutschland: die Angst vor einem Krieg in Europa. Für viele von ihnen war Frieden ein Raum, durch den sie sich so selbstverständlich bewegten wie die Fische im Wasser. Sie wurden in ihn hineingeboren und würden aller Voraussicht nach auch im Frieden sterben. Es war ein Glaube, den man nicht einmal aussprechen musste. Der einem gar nicht bewusst war und den es auch nicht zu verteidigen galt, weil ihn niemand anzugreifen schien.