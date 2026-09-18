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MeinungGesellschaftDieses Land kann mehr Jürgen Klopp gut vertragen

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Kommentar von Sara Maria Behbehani

Lesezeit: 2 Min.

Einer von 83 Millionen: Schon die Kappe war bei Jürgen Klopps Pressekonferenz ein Statement.
Einer von 83 Millionen: Schon die Kappe war bei Jürgen Klopps Pressekonferenz ein Statement.
Boris Roessler/dpa

Positiver Patriotismus, Spaß an der Sache: Der Bundestrainer legt einen Auftritt hin, von dem sich die Bundesregierung gern etwas abschauen darf.

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Im politischen Berlin wird schon seit Längerem von einer „Erzählung“ gesprochen, die die Bundesregierung brauche. Eine positive „Erzählung“, die die Menschen mitnimmt. Gefunden wurde sie bisher nicht. Vielleicht hilft ja ein Blick auf den Fußball. Denn Bundestrainer Jürgen Klopp hat seine gefunden, wie sich am Donnerstag zeigte, als er seinen Kader vorstellte. Und die betrifft nicht nur den Fußball, sondern enthält auch eine gesellschaftspolitische Botschaft. Eine Botschaft, die auch Friedrich Merz gut anstünde.

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