Im politischen Berlin wird schon seit Längerem von einer „Erzählung“ gesprochen, die die Bundesregierung brauche. Eine positive „Erzählung“, die die Menschen mitnimmt. Gefunden wurde sie bisher nicht. Vielleicht hilft ja ein Blick auf den Fußball. Denn Bundestrainer Jürgen Klopp hat seine gefunden, wie sich am Donnerstag zeigte, als er seinen Kader vorstellte. Und die betrifft nicht nur den Fußball, sondern enthält auch eine gesellschaftspolitische Botschaft. Eine Botschaft, die auch Friedrich Merz gut anstünde.