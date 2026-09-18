Im politischen Berlin wird schon seit Längerem von einer „Erzählung“ gesprochen, die die Bundesregierung brauche. Eine positive „Erzählung“, die die Menschen mitnimmt. Gefunden wurde sie bisher nicht. Vielleicht hilft ja ein Blick auf den Fußball. Denn Bundestrainer Jürgen Klopp hat seine gefunden, wie sich am Donnerstag zeigte, als er seinen Kader vorstellte. Und die betrifft nicht nur den Fußball, sondern enthält auch eine gesellschaftspolitische Botschaft. Eine Botschaft, die auch Friedrich Merz gut anstünde.
MeinungGesellschaftDieses Land kann mehr Jürgen Klopp gut vertragen
Kommentar von Sara Maria Behbehani
Lesezeit: 2 Min.
Positiver Patriotismus, Spaß an der Sache: Der Bundestrainer legt einen Auftritt hin, von dem sich die Bundesregierung gern etwas abschauen darf.
Lesen Sie mehr zum Thema