Der Meister ist tot. Die Verehrung, die dem jetzt im Alter von 96 Jahren gestorbenen Jürgen Habermas aus Gummersbach zuteilgeworden ist, ist groß. In den vergangenen Jahren hatte sie sich zunehmend gelöst von seinen Schriften, ja auch vom Inhalt seiner öffentlichen Interventionen als Intellektueller. Man sonnte sich in dem Superlativ, den berühmtesten und einflussreichsten lebenden Philosophen der Welt bei sich in Deutschland zu haben. Es war ein bisschen so wie bei „Wir sind Papst“.