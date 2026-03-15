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MeinungJürgen HabermasEr hat das Land zum Denken und Debattieren angestiftet

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Kommentar von Johan Schloemann

Lesezeit: 3 Min.

Jürgen Habermas ist am 14. März 2026 im Alter von 96 Jahren in Starnberg gestorben.
Jürgen Habermas ist am 14. März 2026 im Alter von 96 Jahren in Starnberg gestorben. Martin Gerten/dpa

Ein Funke der Verständigung liegt selbst in unseren schlimmsten Streitigkeiten, befand der Philosoph. Auch wenn sich viele seiner politischen Hoffnungen bis zum Lebensende nicht erfüllt haben: Man muss es trotzdem versuchen.

Der Meister ist tot. Die Verehrung, die dem jetzt im Alter von 96 Jahren gestorbenen Jürgen Habermas aus Gummersbach zuteilgeworden ist, ist groß. In den vergangenen Jahren hatte sie sich zunehmend gelöst von seinen Schriften, ja auch vom Inhalt seiner öffentlichen Interventionen als Intellektueller. Man sonnte sich in dem Superlativ, den berühmtesten und einflussreichsten lebenden Philosophen der Welt bei sich in Deutschland zu haben. Es war ein bisschen so wie bei „Wir sind Papst“.

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