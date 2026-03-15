Der Meister ist tot. Die Verehrung, die dem jetzt im Alter von 96 Jahren gestorbenen Jürgen Habermas aus Gummersbach zuteilgeworden ist, ist groß. In den vergangenen Jahren hatte sie sich zunehmend gelöst von seinen Schriften, ja auch vom Inhalt seiner öffentlichen Interventionen als Intellektueller. Man sonnte sich in dem Superlativ, den berühmtesten und einflussreichsten lebenden Philosophen der Welt bei sich in Deutschland zu haben. Es war ein bisschen so wie bei „Wir sind Papst“.
MeinungJürgen HabermasEr hat das Land zum Denken und Debattieren angestiftet
Kommentar von Johan Schloemann
Lesezeit: 3 Min.
Ein Funke der Verständigung liegt selbst in unseren schlimmsten Streitigkeiten, befand der Philosoph. Auch wenn sich viele seiner politischen Hoffnungen bis zum Lebensende nicht erfüllt haben: Man muss es trotzdem versuchen.
Zum Tod von Jürgen Habermas:Seine berühmtesten Sätze und wichtigsten Ideen
Der „zwanglose Zwang des besseren Arguments“, ein „Bewusstsein von dem, was fehlt“, „Strukturwandel der Öffentlichkeit“: eine Werkschau des großen Philosophen.
Lesen Sie mehr zum Thema