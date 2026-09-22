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Joyce BeattyDiese Frau will das Kennedy Center vor Donald Trump retten

Lesezeit: 2 Min.

Joyce Beatty ist als Kongressabgeordnete Mitglied im Kuratorium des John F. Kennedy Center.
Joyce Beatty ist als Kongressabgeordnete Mitglied im Kuratorium des John F. Kennedy Center.
Bill Clark/Newscom World/Imago

Der amerikanische Präsident schreit sie an. Seine Leute versuchen, sie im Kuratorium des Kulturzentrums zu umgehen. Doch so leicht lässt sich die 76 Jahre alte Demokratin aus Ohio nicht einschüchtern.

Von Peter Burghardt, Washington

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Joyce Beatty hat in 76 Lebensjahren schon ein paar Einsätze hinter sich, seit 2013 auch als Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus.  Zweimal stimmte die Demokratin aus Ohio für die Amtsenthebung von Donald Trump, beide Verfahren scheiterten. Bei Protesten nach dem durch einen Polizisten verursachten Tod George Floyds sprühte ihr ein Beamter Pfefferspray ins Gesicht. Bei einer Demonstration für Wahlrecht wurde sie verhaftet. Ihren vielleicht größten Kampf kämpft sie jedoch gerade, es ist der Kampf um das Kennedy Center.

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