In den USA und in Großbritannien holt sich das Land zurück, was ihm die Populisten Trump und Johnson genommen haben. Diese Aufarbeitung dagegen aus taktischen Gründen zu unterlassen, gäbe den Verführern nachträglich recht.

Kommentar von Stefan Kornelius

Rache ist nach alter englischer Weisheit ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Im Falle der Wiederholungstäter Donald Trump und Boris Johnson sollte zusätzlich zur Mahlzeit die Zimmertemperatur herabgekühlt und tunlichst das Revanchegefühl unterdrückt werden. Denn was den beiden Populisten gerade widerfährt, mag zwar Rachegelüste befriedigen, aber in Wahrheit handelt es sich um die größte Alltäglichkeit in einer modernen Demokratie: Der Rechtsstaat zeigt seine Überlegenheit.