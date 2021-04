Von Alexander Mühlauer, London

Glaubt man den britischen Zeitungen, hat Dominic Cummings seinem früheren Chef Boris Johnson den Krieg erklärt. "Es ist traurig, den Premierminister und sein Büro so weit unter die Integritäts- und Kompetenzstandards fallen zu sehen, die dieses Land verdient", schreibt er in seinem privaten Blog. Als Beispiel nennt Cummings die fast 60 000 Pfund teure Renovierung von Johnsons Wohnung, in der dieser mit seiner Verlobten und dem gemeinsamen Sohn lebt. Er, Cummings, habe dem Premier gesagt, dass er dessen Plan, Spender der Konservativen Partei "heimlich" dafür zahlen zu lassen, für "unethisch, dumm" und "möglicherweise illegal" halte. Wenn Johnson sein Vorhaben so durchführe, wie er beabsichtigt habe, werde er "nahezu sicher" gegen die Regeln zur Offenlegung von Parteispenden verstoßen.

Es ist ein Vorwurf, der schwer wiegt. Inwieweit Johnson diesen Plan tatsächlich verfolgte, ist unklar. Nach Angaben der Regierung hat er die Wohnungsrenovierung schließlich selbst bezahlt. Das schließt aber nicht aus, dass er womöglich um Spenden gebeten hat und Cummings dafür noch Beweise vorlegen könnte. Genau deshalb dürfte Johnson nun in Sorge sein, denn wenn es jemanden gibt, der belastendes Material besitzt, dann ist es wohl Cummings.

Der 49-jährige Politstratege galt bis zu seinem Zerwürfnis mit dem Premier als dessen engster Vertrauter. Johnson war so sehr auf ihn angewiesen, dass er sich sogar hinter seinen Chefberater stellte, als dieser die Corona-Regeln während des Lockdowns im Frühjahr 2020 gebrochen hatte. Cummings war für den Premier lange Zeit unverzichtbar. Er erfand nicht nur den Slogan "Get Brexit done" und verhalf Johnson damit 2019 zum Wahlsieg. Er rückte die Tories auch so weit nach rechts, dass die Brexit Party von Nigel Farage überflüssig wurde. Dass die Konservative Partei seitdem keine konservative Partei mehr ist, war Cummings ziemlich egal.

In London heißt es, Cummings habe genügend Material, um Johnson zu "zerstören"

Als Chefberater des Premiers sorgte er dafür, Ministerien zu entmachten, und zog alle wichtigen Entscheidungen an sich. Regierungsbeamte begegneten ihm mit einer Mischung aus Respekt und Angst. Der Vordenker der "Vote Leave"-Kampagne beim Brexit-Referendum war nicht nur Scharfmacher, er war auch ein Kontrollfreak. Es ist also anzunehmen, dass Cummings nach seinem Rückzug im November 2020 allerlei Unterlagen mitgenommen hat, die Johnson schaden könnten.

Die Sunday Times beruft sich auf Mitarbeiter in 10 Downing Street, die davon ausgehen, dass Cummings genug kompromittierendes Material habe, um Johnson zu "zerstören". "Dominic hat Kopien von allem und weiß, wo alle Leichen vergraben sind", zitiert die Zeitung einen Vertrauten von Cummings. Dieser habe den Premierminister im Herbst dazu gedrängt, früher einen Lockdown zu verhängen und habe "viele Beweise, die zeigen, dass seine Entscheidung zu verzögern zu verheerenden Folgen führte".

Laut Sunday Times will Cummings den Premier persönlich für die hohe Zahl an Corona-Toten in Großbritannien verantwortlich machen. Am 26. Mai wird er vor einem Parlamentsausschuss Rede und Antwort stehen, der die Reaktion der Regierung auf die Pandemie untersucht. Bis dahin fürchtet man in 10 Downing Street weitere Attacken auf Johnson.

Anders als der Premier hat Cummings nicht mehr viel zu verlieren. Eine Rückkehr ins Zentrum der Macht gilt unter Johnson als ausgeschlossen. Das Verhältnis der beiden ist zerrüttet, nachdem Cummings seinen Job vor fünf Monaten im Streit mit dem Premier aufgegeben hatte. Damals wurde darüber spekuliert, dass Johnson seinen Berater dafür verantwortlich gemacht haben soll, einen Lockdown-Plan an Journalisten durchgestochen zu haben, um den offenbar zaudernden Premier unter Druck zu setzen. Cummings bestreitet das. Wie es aussieht, hat der Krieg zwischen den beiden gerade erst begonnen.