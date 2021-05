Afghanistan:Ich habe keine Brunnen gebohrt. Ich habe gekämpft

Gastbeitrag von Johannes Clair

Der Gesang des Muezzins verstummte, sofort knallte es wieder. "Scheiße, immer pünktlich nach dem Gebet!", brüllte einer von uns durch den Gefechtslärm. Den Kopf über dem Sandwall und mit der Waffe im Anschlag versuchten wir, den Gegner auszumachen. In unser Gewehrfeuer mischten sich Salven fremder Waffen. "Die afghanische Armee unterstützt uns!", rief unser Gruppenführer. Die Verbündeten waren rechts von uns in Stellung gegangen, sie wurden von belgischen Soldaten angeleitet. Als schließlich unsere Panzerhaubitze aus dem Feldlager feuerte, kauerten wir auf dem sandigen Boden; ihre Geschosse flogen heulend über unsere Köpfe und schlugen krachend an einer Baumgruppe ein, von der aus wir beschossen worden waren. Stille. Über Funk hörten wir einen der Belgier: "We saw two of them at the trees. There's only a hole now." Jubel in unserer Stellung.