Kommentar von Stefan Kornelius

Detailansicht öffnen US-Präsident Joe Biden bei einem Auftritt in Ohio. (Foto: OLIVIER DOULIERY/AFP)

Am 9. Mai wird gerne vergessen, dass es nicht die Sowjetunion alleine war, die das nationalsozialistische Deutschland zur Kapitulation gezwungen hat - mit einem Krieg bis vor die Bunkertür Adolf Hitlers. Die Rolle der USA im Krieg, im Sieg, aber vor allem bei Wiederaufbau und der Demokratisierung Deutschlands und Europas gehört zum höchsten, was Staatskunst zu bieten hatte. Im Bewusstsein dieser Leistung fällt in Washington der Blick auf den Krieg in der Ukraine und auf Russland eindeutig aus: Die US-Regierung sieht in Wladimir Putin eine ernste Bedrohung für Europa - und für die amerikanische Glaubwürdigkeit in der Welt.