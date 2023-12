Gute Bilanz, schlechte Umfragen: US-Präsident Joe Biden, hier bei einem Weihnachtsbesuch mit First Lady Jill Biden in einem Kinderkrankenhaus.

Kommentar von Fabian Fellmann

Der Weihnachtsmann hat Joe Biden nicht mit einem Überraschungsgeschenk bedacht. Der US-Präsident beginnt das neue Jahr in derselben ungemütlichen Lage, in der er 2023 zu Ende brachte: Biden zieht beinahe schon als Außenseiter in die Wiederwahl gegen den Möchtegern-Diktator Donald Trump. Weniger als vier von zehn Amerikanerinnen und Amerikanern finden, er leiste gute Arbeit. Und obwohl Trump einen gewaltsamen Staatsstreich anzuzetteln versuchte, platzieren ihn nun viele Umfragen entweder gleichauf mit Biden - oder sogar in Führung.