Da wagt selbst Putin keinen Angriff: Joe Biden bei seinem Überraschungsbesuch in Kiew am 20. Februar 2023, neben Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine.

Kommentar von Stefan Kornelius

Keine politische Reise in diesem Kriegsjahr übertrifft die Symbolwucht des Besuchs des US-Präsidenten in Kiew. Joe Bidens Bahnfahrt sendet ein mächtiges Signal der Unterstützung und der Unerschrockenheit, eine Visite als Demonstration der Standhaftigkeit und Chuzpe. Der amerikanische Präsident fährt in ein Kriegsgebiet, kündigt seine Reise zuvor der russischen Seite an und zwingt sie damit zum Stillhalten - den Beschuss des US-Präsidenten wird niemand riskieren.