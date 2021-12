Kommentar von Claus Hulverscheidt

Vergleicht man dieser Tage die Wirtschaftsdaten der EU-Länder mit denen der USA, dann hat man das Gefühl, einen Dinkelvollkornkeks gegen eine Buttercremetorte aufzuwiegen. US-Wachstum: fast fünf Prozent - doppelt so viel wie in Deutschland. Arbeitslosenquote: 4,2 Prozent, halb so hoch wie in Frankreich. Einzelhandelsumsatz: plus 16 Prozent drüben, minus ein Prozent hierzulande. Wenn die alte Wahlkampfweisheit je gestimmt hat, wonach die Bürger bei der Verteilung ihrer Gunst zuvorderst auf die wirtschaftliche Lage schauen, dann müsste Joe Biden ein maßlos populärer Regierungschef sein. Tatsächlich aber war in der jüngeren US-Geschichte nur ein Präsident nach knapp elf Monaten im Amt noch unbeliebter als er: Donald Trump.