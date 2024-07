Kommentar von Stefan Kornelius

Um es positiv zu wenden: Joe Biden verfügt mit 81 Jahren über so viel Erfahrung und politischen Überlebensinstinkt, dass seine Reaktion auf den vergeigten Debattenabend geradezu schulbuchmäßig ablief. Krise? Also: Raus auf die Bühne, Freunde und Mitarbeiter auf Gefechtsstation und – Attacke. An Tag zwei nach dem Termin bei CNN war es dann Altpräsident Barack Obama, der das Schlusswort sprach: Eine schlechte Debatte kann jedem passieren, das vergeht.