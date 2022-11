Kommentar von Roland Preuß

Die nächste bekannte Figur aus der AfD ist weg, Joana Cotar. Und da ist am Montag mehr passiert als der Abgang einer Bundestagsabgeordneten aus Hessen, die sich mal erfolglos für die Spitzenkandidatur beworben hat. Cotar stand für eine gemäßigtere AfD, für einen Ton, der stärker bürgerliche Wähler anspricht und weniger jene bedient, die Frontalangriffe in krawalligem Ton goutieren. Doch damit hat man in der AfD offenbar mehr und mehr einen schweren Stand.