Meinung USA : Jimmy Kimmel wurde zum Opfer von Gier, nicht von Zensur Kommentar von Ronen Steinke 24. September 2025, 13:22 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Wieder zurück, aber nicht überall in den USA zu sehen: Jimmy Kimmel in seiner Late-Night-Show am Dienstagabend. (Foto: Randy Holmes/Disney/AP/dpa)

Was bleibt von der Causa um den Late-Night-Talker? Hier sind es Medienkonzerne, die die Meinungsfreiheit gefährden – indem sie sich bei der Regierung Trump einschleimen wollen, um noch mehr Geld zu machen.

