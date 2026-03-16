Eine der wichtigsten Szenen in „Hamnet“ kommt zum Schluss. William „Will“ Shakespeare (Paul Mescal) steht da auf der Bühne, seine Frau Agnes ist im Publikum, ganz vorn, und begreift langsam, dass das Stück, „Hamlet“, seine Art ist, um den gemeinsamen Sohn Hamnet zu trauern. Man sieht an diesem Bühnenrand das Gesicht von Jessie Buckley als Agnes, in deren Leid sich ein Quäntchen Glück mischt. Der abwesende Ehemann, der nach London ans Theater ging, statt gemeinsam mit ihr zu weinen und das Schicksal zu verfluchen, teilt ihre Emotionen eben doch.