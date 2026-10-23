Wenn einen der deutsche Bundeskanzler nach Berlin einlädt, um im Zweiergespräch auf großer Bühne zu diskutieren, dann würden das die meisten Firmenchefs eher diplomatisch angehen, erstmal loben: Was für ein Land, so viele Möglichkeiten! Nicht so Jensen Huang. Der Chef und Gründer des weltgrößten Chipherstellers Nvidia verlegte sich wenige Tage vor dem Termin mit Friedrich Merz auf Fundamentalkritik. Vor Journalisten in London erklärte er, dass es ihn schmerze, dass Deutschland technologisch „so weit zurückgefallen“ sei. Darauf folgte die Aufforderung: