Der Chef der Chipfirma Nvidia ist gerade in Berlin. Er findet, die Bundesrepublik soll sich nun an die Arbeit machen. Er geht riskante Wetten ein – und gewinnt.

Als im Frühjahr 2023 bekannt wurde, wie Open AI sein Sprachmodell Chat-GPT trainiert hatte – mit den Chips von Nvidia –, stieg der Wert der Firma an der Börse an einem einzigen Tag um 200 Milliarden Dollar. Mittlerweile ist Nvidia mit einem Börsenwert von etwa 5,72 Billionen US-Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt und ihr Chef Jensen Huang selbst laut Magazin Forbes etwa 200 Milliarden Dollar schwer.