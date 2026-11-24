Der Mann verspricht, „ein besserer CEO“ zu sein. Damit das wahr wird, braucht er nun Menschen um sich herum, die ihre Aufgabe ernst nehmen.

Als Jensen Huang am Montag in die Nvidia-Zentrale im Silicon Valley zurückkehrte, empfingen ihn die Mitarbeiter mit „Jen-sen! Jen-sen!“-Sprechchören. Einige reckten die Fäuste und jubelten. Der nun wieder inthronisierte Nvidia-Chef dankte für „diese zweite Chance“ und versprach: „Ich werde in meiner zweiten Amtszeit ein besserer CEO sein.“ Zuvor ließ er verlauten, er übernehme das neue alte Amt „mit größter Demut“.