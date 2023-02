Jens Stoltenberg ist seit 2014 Nato-Generalsekretär. Für die Allianz war der Norweger ein Glücksfall: Es gelang ihm, die Nato-Staaten zusammen zu halten. Nun will er sich verabschieden.

Von Hubert Wetzel

Im hohen Norden hatte die Nato-Karte bisher stets zwei große weiße Flecken: Schweden und Finnland waren neutral und gehörten dem Militärbündnis nicht an. Erst Russlands Überfall auf die Ukraine hat in Stockholm und Helsinki zu einem Gesinnungswandel geführt - beide Regierungen beantragten im vergangenen Frühjahr die Aufnahme. Für den Norweger Jens Stoltenberg, seit 2014 der Generalsekretär der Allianz, wäre es daher eine besondere Freude, wenn er beim Nato-Gipfeltreffen in Vilnius im Sommer seine beiden Nachbarländer als neue Vollmitglieder begrüßen könnte.