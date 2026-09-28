Der CDU-Politiker muss auch auf seinen Sitz im Haushaltsausschuss des Bundestags verzichten. Und wenn er so weitermacht, wird seine Karriere demnächst ganz zu Ende sein.

Er lebte immer von seinem Instinkt. Nun ist der weg

Jens Spahn ist der politische Instinkt verloren gegangen, also seine wichtigste politische Gabe: stets zu wissen, welche Kontroverse das Risiko wert ist, wann Aufbegehren und Aufmüpfigkeit sich lohnen, weil sie nicht zu weniger, sondern zu mehr Einfluss führen.