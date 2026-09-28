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MeinungJens SpahnEr lebte immer von seinem Instinkt. Nun ist der weg

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Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

Lesezeit: 1 Min.

Jens Spahn, nun auch gewesener Haushaltspolitiker.
Jens Spahn, nun auch gewesener Haushaltspolitiker.
Lars Berg/dpa

Der CDU-Politiker muss auch auf seinen Sitz im Haushaltsausschuss des Bundestags verzichten. Und wenn er so weitermacht, wird seine Karriere demnächst ganz zu Ende sein.

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Jens Spahn ist der politische Instinkt verloren gegangen, also seine wichtigste politische Gabe: stets zu wissen, welche Kontroverse das Risiko wert ist, wann Aufbegehren und Aufmüpfigkeit sich lohnen, weil sie nicht zu weniger, sondern zu mehr Einfluss führen.

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