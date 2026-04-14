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MeinungFall Jeffrey EpsteinDie Behörden versagten nicht einmal, sondern praktisch immer

Kommentar von Valerie Höhne

Lesezeit: 2 Min.

Was wussten die Behörden, und was wollten sie wissen? Jeffrey Epstein auf Dokumenten des US-Justizministeriums.
Was wussten die Behörden, und was wollten sie wissen? Jeffrey Epstein auf Dokumenten des US-Justizministeriums. Jon Elswick/AP/dpa

Das Rätsel um den angeblichen Suizid des Sexualverbrechers ist nur eines von vielen Rätseln in dieser Sache. Die Zustände in dem New Yorker Gefängnis fügen sich ins Gesamtbild eines Staates, der wenig Interesse an Sorgfalt und Aufklärung zeigte.

Das Recording der Kameras funktionierte nicht, die Wärter sollen keine Kontrollgänge gemacht haben. Als das Wachpersonal den leblosen Körper von Jeffrey Epstein fand, bewegten sie ihn. Fotos von der Situation des Auffindens gibt es bislang nicht. Obwohl Epstein wenige Wochen zuvor offenbar schon einmal einen Suizidversuch unternommen hatte, hatte er keinen Zellengenossen. Schon das Leben des Mannes lädt zu Verschwörungserzählungen ein. Sein Tod erst recht.

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