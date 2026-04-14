Das Recording der Kameras funktionierte nicht, die Wärter sollen keine Kontrollgänge gemacht haben. Als das Wachpersonal den leblosen Körper von Jeffrey Epstein fand, bewegten sie ihn. Fotos von der Situation des Auffindens gibt es bislang nicht. Obwohl Epstein wenige Wochen zuvor offenbar schon einmal einen Suizidversuch unternommen hatte, hatte er keinen Zellengenossen. Schon das Leben des Mannes lädt zu Verschwörungserzählungen ein. Sein Tod erst recht.