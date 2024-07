Kommentar von Lisa Nienhaus

Meint er das ernst? Der Mann, den Donald Trump zu seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten gemacht hat, sagt auf dem Parteitag der Republikaner, nun sei es an der Zeit, wieder Fabriken in den USA zu bauen. Produkte für Amerika sollten wieder mit der „schönen Arbeitskraft“ der in Amerika Geborenen hergestellt werden. Und: „Wir haben genug davon, uns an der Wall Street auszurichten, wir werden uns dem amerikanischen Arbeiter verpflichten.“