Kann so viel Geld der Genesung nicht nur zuträglich, sondern auch abträglich sein? Der FC Bayern führt gerade die Abgründe des Profifußballs vor.

Der Privatpatient Jamal Musiala hat das Glück, dass er sich über Geld keine Gedanken machen muss. Er muss nicht monatelang auf einen Facharzttermin warten, sondern kann sich ein Team von Spezialisten einkaufen, um seine neurologische Dysfunktion möglichst so zu behandeln, dass er weiter Fußballer sein kann. Wegen seiner Absencen beschäftigt Musiala zudem einen Fahrer; selbst Auto zu fahren wäre gefährlich. Und wenn er sich mal ablenken will, bucht er einen Privatflieger irgendwohin.