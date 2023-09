Immer sollen wir an uns arbeiten, uns optimieren, noch reibungsloser funktionieren. Das kann auf Dauer nicht gutgehen. Es gibt jemanden, an dem wir uns ein Beispiel nehmen könnten.

Kolumne von Jagoda Marinić

Es begann, als Robbie Williams vor wenigen Monaten erklärte, er esse lieber eine Mandarine als Sex zu haben. Verkündete hier wirklich einer seine Lustlosigkeit in der Ehe und blieb dabei völlig entspannt? Panik brach bei den britischen Medien aus: Wenn es schon dem einstigen Sexiest Man Alive so geht, was wird erst aus uns normalen Menschen? Nicht, dass mich das Liebesleben eines Stars in Rente übermäßig interessiert, aber was mich faszinierte, war sein Schulterzucken angesichts eines vermeintlichen Problems. Der Mann sucht nach keiner Therapie gegen seine Unlust. Er isst jetzt eben lieber Mandarinen. Wobei er auf Englisch das Obst tangerine nannte, was dem Verzicht etwas Sinnliches gab.