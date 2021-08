Die Ruhe, die sie in Krisen ausstrahlte, brachte Jacinda Ardern ihren weltweit guten Ruf als besonnene Politikerin ein. Doch im eigenen Land bröckelt die Begeisterung und ihre No-Covid-Strategie lässt sich immer schwerer halten.

Von Felix Haselsteiner

Am Dienstagmorgen neuseeländischer Zeit war Jacinda Ardern bei Newshub, einem neuseeländischen Nachrichtensender, zugeschaltet. Zehn Minuten lang stellte sich die Premierministerin den Fragen zum derzeitigen Corona-Ausbruch, der das kleine Land im Pazifik gerade trifft und der Grund ist für den harten Lockdown. Zehn Minuten lang war zu sehen: So unter Druck wie aktuell stand Ardern in ihrer politischen Karriere wohl noch nie.