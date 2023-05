Die Gegend um Ravenna gilt, nach Rom natürlich, als die am meisten zubetonierte Region in Italien.

Kommentar von Marc Beise

Wer nach einer Naturkatastrophe wie der Überschwemmung in Italien knietief im Schlamm steht und auf sein zerstörtes Zuhause blickt, den beschäftigt erst einmal ein Thema: Wer hilft mir? Dafür sind jetzt die Politiker da, sie versprechen viel Geld, und man kann hoffen, dass es auch bei den Opfern ankommt. Über die Einzelschicksale hinaus betrachtet stellt sich die Frage nach dem Schuldigen. Vordergründig war es das Wetter, das in der Emilia-Romagna in drei Tagen so viel Wasser über die Erde ergossen hat wie sonst in Monaten nicht. Aber das wäre eine zu einfache Antwort.