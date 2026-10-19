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MeinungItalienDieser Protest ist nicht einfach nur eine jugendliche Entgleisung

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Kommentar von Elisa Britzelmeier

Lesezeit: 1 Min.

Krawall vor dem Dom: In Mailand gerieten Demonstranten und Polizei am Wochenende heftig aneinander.
Krawall vor dem Dom: In Mailand gerieten Demonstranten und Polizei am Wochenende heftig aneinander.
Piero Cruciatti/AFP

Wie in Frankreich eskalieren auch in italienischen Städten die Demonstrationen. Die Regierung wird vermutlich mit Härte reagieren. Doch damit macht sie es sich zu einfach – die Ursachen liegen tiefer.

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Natürlich denken viele in Italien jetzt an Frankreich. Die Bilder aus Mailand, Bologna und Turin vom Wochenende erinnern an jene aus Paris: vermummte Jugendliche, schwer bewaffnete Polizisten, brennende Müllhaufen und geplünderte Läden. Angefangen hat der Protest mit einer normalen Demonstration gegen hohe Lebenshaltungskosten und marode Schulen. Eskaliert ist er in Mailand durch Jugendliche, die aus dem Umland ins Zentrum fuhren, um Chaos zu stiften, inspiriert von Frankreich und dem, was sie in den sozialen Medien sahen. Trotzdem wäre es zu einfach, den Exzess als jugendliche Entgleisung abzutun.

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