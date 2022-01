Premier - und demnächst Präsident? Mario Draghi wird in Italien an zwei Stellen zugleich gebraucht.

Kommentar von Oliver Meiler, Rom

Italien ist ein warmes Land, das nur dann wirklich gut funktioniert, wenn es kühl regiert wird. Ohne Pathos, ohne Theater und Klamauk. Die alte Maxime erfuhr in diesen Tagen vor der Wahl des neuen Präsidenten der Republik wieder eine spektakuläre Bestätigung. Die Parteien übten sich in den üblichen Spielchen, intrigierten und manövrierten. Manche Leader pumpten sich auf zu halbstarken Königsmachern, andere verschrieben sich der Stille, die sie aber unbedingt als Zeichen besonderer Schläue verstanden haben wollten. Und Silvio Berlusconi dachte, er könne mal schnell fünfzig Stimmen kaufen, um selber Präsident zu werden, was ja auch Bände spricht: über Berlusconi und das große Wahlgremium im Parlament. Ein Zirkus, geboren in der Schwäche.