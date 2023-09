Kommentar von Marc Beise

Leider braucht es immer wieder diese besonderen Bilder und Erzählungen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Obwohl schon der Alltag unentwegt diese Aufmerksamkeit verdient hätte. Jetzt sind es die italienischen Polizisten, die im Hafen von Lampedusa versuchen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, wo nichts mehr in Ordnung ist. Das fünf Monate alte Kind, das ins Wasser fällt und ertrinkt, als die Küstenwache Migranten von einem Boot an Land bringen wollte. Der Bürgermeister, der einen Hilferuf an die Welt absetzt und den Notstand ausruft. Der Einwohner, der auf dem Weg zu einem Fest umkehrt und Spaghetti kocht für zehn Menschen aus Burkina Faso, die vor seiner Tür stehen und Hunger haben.