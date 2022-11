Kommentar von Oliver Meiler

Was für ein Trauerspiel. Roms neue Rechtsregierung hat das Kunststück hinbekommen, mit ihrer propagandistischen Politik gegen Migranten und Seenotretter Italien in Europa zu isolieren - nach nur zwei Wochen an der Macht. Klar, die Postfaschistin Giorgia Meloni kann immer auf die Elogen von Viktor Orbán bauen. Aber was ist dieses Lob aus Ungarn schon wert? Wichtiger wäre es für Italien, wenn es sich mit den großen Partnern in der EU verstünde, mit Frankreich und mit Deutschland. Italien braucht starke Fürsprecher an seiner Seite, das war schon immer so.