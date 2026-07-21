In Bologna kommt ein Marokkaner bei einem Polizeieinsatz zu Tode, ganz ähnlich wie vor sechs Jahren George Floyd in den USA. Der Mann scheint der Ministerpräsidentin egal zu sein.

Das Video, das die letzten Minuten von Abderrahim Fakir zeigt, ist unerträglich. Der 43-Jährige starb am Sonntag in Bologna, während zwei Polizisten ihn zu Boden drückten. Woran genau, ist noch unklar. Es ist wie vor sechs Jahren in den USA, in Minneapolis. Auch Italien hat jetzt seinen George Floyd.