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MeinungItalienMeloni betrauert nicht den Toten, sondern schimpft nur über Krawalle

Kommentar von Elisa Britzelmeier

Lesezeit: 1 Min.

Trauer um Abderrahim Fakir: eine Demonstration am Montag in Bologna.
Trauer um Abderrahim Fakir: eine Demonstration am Montag in Bologna. Thomas Cavagna/JNA Press/IMAGO

In Bologna kommt ein Marokkaner bei einem Polizeieinsatz zu Tode, ganz ähnlich wie vor sechs Jahren George Floyd in den USA.  Der Mann scheint der Ministerpräsidentin egal zu sein.

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Das Video, das die letzten Minuten von Abderrahim Fakir zeigt, ist unerträglich. Der 43-Jährige starb am Sonntag in Bologna, während zwei Polizisten ihn zu Boden drückten. Woran genau, ist noch unklar. Es ist wie vor sechs Jahren in den USA, in Minneapolis. Auch Italien hat jetzt seinen George Floyd.

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Italien
:Gestorben, während Polizisten ihn zu Boden drücken

In Bologna stirbt ein 43-jähriger Marokkaner bei einem Polizeieinsatz. Danach geraten Protestierende und Polizisten gewaltsam aneinander. Warum der Fall in ganz Italien Aufregung auslöst.

SZ PlusVon Elisa Britzelmeier

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