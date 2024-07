Kommentar von Max Muth

Fernsehsender in Großbritannien schalten ihr Programm ab, die US-Flugbehörde lässt Flugzeuge nicht starten, Banken und Supermärkte in Australien sind geschlossen. Was sich nach einem massiven Cyberangriff durch einen Schurkenstaat anhört, wurde tatsächlich durch ein fehlerhaftes Update in einem Produkt der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike verursacht.