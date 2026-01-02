Das Pariser Klimaabkommen ist vor kurzem zehn Jahre alt geworden. Es markiert einen besonderen Moment in der Geschichte: In einem völkerrechtlichen Vertrag haben sich fast 200 Staaten zum Klimaschutz verpflichtet und dazu, ihre Treibhausgase zu reduzieren. Die Erderwärmung soll bis zum Jahr 2100 auf maximal zwei Grad reduziert werden, heißt es darin. Aber: Jedes Land kann selbst entscheiden, was es dafür unternimmt.