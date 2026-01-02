Zum Hauptinhalt springen

„Ist das gerecht?“ – Interview-Podcast mit Ronen Steinke„Das ist Moralspektakel“

„Wir brauchen eine echte Lösung und die liegt eben nicht im Pariser Klimaabkommen.“
„Wir brauchen eine echte Lösung und die liegt eben nicht im Pariser Klimaabkommen.“ (Foto: Pascal Bünning)

Die Politik verpflichtet die Menschen zu Klimaschutzmaßnahmen, aber Frauke Rostalski vom Deutschen Ethikrat meint: Nichts davon bringe irgendetwas. Sie fordert deshalb etwas ganz anderes.

Podcast von Ronen Steinke

Das Pariser Klimaabkommen ist vor kurzem zehn Jahre alt geworden. Es markiert einen besonderen Moment in der Geschichte: In einem völkerrechtlichen Vertrag haben sich fast 200 Staaten zum Klimaschutz verpflichtet und dazu, ihre Treibhausgase zu reduzieren. Die Erderwärmung soll bis zum Jahr 2100 auf maximal zwei Grad reduziert werden, heißt es darin. Aber: Jedes Land kann selbst entscheiden, was es dafür unternimmt.

