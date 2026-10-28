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MeinungParlamentswahlIsraels Opposition muss jetzt den Mut haben, mit den arabischen Parteien zu reden

Kommentar von Kristiana Ludwig

Lesezeit: 3 Min.

Oppositionsführer Gadi Eisenkot könnte Premier Benjamin Netanjahu ablösen.
Oppositionsführer Gadi Eisenkot könnte Premier Benjamin Netanjahu ablösen.
Shir Torem/Reuters

Eine Regierung ohne Benjamin Netanjahu ist möglich. Dazu muss der Herausforderer Gadi Eisenkot einen Weg einschlagen, der unbequem ist. Aber eine friedlichere Zukunft verheißt.

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Hinter Israel liegt ein Wahlkampf, in dem vor allem ein Gefühl im Zentrum stand: Angst. Wenige Tage vor der Wahl verbreitete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch das Bild einer massiven Rauchsäule über einem brennenden Tel Aviv. Es sollte den Einschlag einer Atombombe illustrieren, die Zerstörung Israels durch ein nuklear aufgerüstetes Iran. Nur er, Netanjahu, werde das Regime in Teheran stürzen, lautete die Botschaft, nur er die Vernichtung der Juden abwenden. Netanjahu sprach zu seinen Wählern über geplante Angriffe und aufziehende Kriege, über eine internationale Isolation, Sanktionen, Finanzkrisen und wie man sie umgehen könnte. Er malte das Bild eines Israels in einem maximalen Bedrohungsszenario.

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Israel
:Kein Flug ist ihnen zu teuer, um Netanjahu abzuwählen

Sie fliegen hin, wählen und fliegen wieder zurück. Vor allem linke Israelis im Ausland scheuen keinen Aufwand, gegen Netanjahu zu stimmen. Nicht nur sie sprechen von der wichtigsten Wahl in der Geschichte des Landes.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig, Thorsten Schmitz (Text) und Julia Hecht (Fotos)

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