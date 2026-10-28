Hinter Israel liegt ein Wahlkampf, in dem vor allem ein Gefühl im Zentrum stand: Angst. Wenige Tage vor der Wahl verbreitete Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch das Bild einer massiven Rauchsäule über einem brennenden Tel Aviv. Es sollte den Einschlag einer Atombombe illustrieren, die Zerstörung Israels durch ein nuklear aufgerüstetes Iran. Nur er, Netanjahu, werde das Regime in Teheran stürzen, lautete die Botschaft, nur er die Vernichtung der Juden abwenden. Netanjahu sprach zu seinen Wählern über geplante Angriffe und aufziehende Kriege, über eine internationale Isolation, Sanktionen, Finanzkrisen und wie man sie umgehen könnte. Er malte das Bild eines Israels in einem maximalen Bedrohungsszenario.