Das israelische Parlament hat am Montag die Wiedereinführung der – jahrzehntelang ausgesetzten – Todesstrafe debattiert, aber nur für Palästinenser. Proteste aus dem Ausland, von israelischen Juristen, Menschenrechtsorganisationen und Politikern werden vom Initiator, dem rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir, ignoriert. Er versucht in einem Akt politischer Ruchlosigkeit, woran ähnliche Gesetzesvorhaben gescheitert waren. Dass die Änderung des Strafgesetzes eine abgemilderte Variante früherer Entwürfe war, dass ursprünglich nur der Mord an Juden mit der Todesstrafe geahndet werden sollte, was den offen rassistischen Charakter auf die Spitze getrieben hätte – das nimmt seinem Gesetz nichts von seiner verheerenden Wirkung. Diejenigen, die Israel als Apartheid- und Unrechtsstaat betrachten, werden sich bestätigt sehen. Die Apologeten der rechtsgerichteten israelischen Regierung werden sich erneut hinter Antisemitismusvorwürfen verschanzen.
MeinungTodesstrafe in IsraelDieses Gesetz ist so ruchlos
Kommentar von Sonja Zekri
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Die Knesset debattiert die Wiedereinführung einer Sanktion, die seit Jahrzehnten ausgesetzt ist. Und sie soll nur für Palästinenser gelten.
Terrorismus:Israels Regierung will Todesstrafe – nur für Palästinenser
In Israel wird womöglich künftig wieder hingerichtet. Die Knesset stimmt heute über einen entsprechenden Entwurf ab. Betroffen wären allerdings nur Palästinenser. Menschenrechtler sind entsetzt, auch aus Deutschland kommt Kritik.
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