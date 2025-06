Wer hat denn 2018 zusammen mit Trump dafür gesorgt, dass das Atomabkommen mit Iran beendet wurde? Der Premier in Jerusalem will keinen Ausgleich, sondern schwache Nachbarn, die er nach Belieben dominieren kann.

Natürlich kann man jetzt vor dem Bildschirm sitzen und bewundern, wie die Israelis das wieder hinbekommen haben; wie sie die iranische Luftabwehr ausgeschaltet und zielgenau die Stützen des Regimes in deren Bunkern und Betten trafen. Man kann natürlich auch eine stille Freude empfinden, dass es nicht die Falschen trifft. Sondern die Mullahs in Teheran, die seit Jahrzehnten alles dafür tun, vor allem den Frauen in ihrem Land das Leben zur Hölle zu machen und Länder wie Libanon, Syrien und den Irak zu destabilisieren. Passt schon, kann man denken. Schließlich hatte Iran in den vergangenen Monaten auch noch seine Urananreicherung hochgefahren, ist einer Atombombe immer näher gerückt.