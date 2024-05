Kommentar von Peter Münch

Benny Gantz hat abgerechnet. In sechs Punkten hat er die Kriegspolitik der israelischen Regierung zum Desaster erklärt. Das Land befindet sich nach seiner Analyse in Geiselhaft von Premierminister Benjamin Netanjahu und dessen rechten Partnern. Nichts daran ist falsch, seine Anklage trifft die Probleme in jedem Punkt, von der fehlenden Nachkriegsplanung für Gaza bis zur fehlenden Wehrpflicht für Ultraorthodoxe. Zwei Fragen aber bleiben offen: Warum hat Gantz diesen desaströsen Kurs als Mitglied des Kriegskabinetts so lange mitgetragen? Und warum will er nun noch drei Wochen warten, bis er sich aus einer Regierung zurückzieht, in der er höchstens noch als Feigenblatt von Nutzen ist?