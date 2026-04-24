Und wieder ist es US-Präsident Donald Trump, von dem die Israelis erfahren, dass die Waffenruhe in Libanon weiterläuft. In den israelischen Medien werden schon die ersten Witze gerissen, man werde eigentlich aus Washington regiert. Sowohl von der Waffenruhe mit Iran, als auch von der mit Libanon wirkte der israelische Premier Benjamin Netanjahu überrumpelt. Es ist kein Geheimnis: Er hätte gerne weitergekämpft.