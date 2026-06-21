Es reicht. Seit fast drei Jahren führt Israel nun Krieg, mit dem Ziel, die eigene Sicherheit zu garantieren. Seit drei Jahren kommt es damit nicht voran. Es hat Gaza in Schutt und Asche gelegt und den Süden Libanons. Es hat Syrien angegriffen und Teile besetzt, obwohl von dort kein einziger Schuss auf Israel abgefeuert wurde. Der Krieg gegen Iran war die Erfüllung eines Lebenstraums von Benjamin Netanjahu – der nun zu seinem Albtraum wird. Der israelische Ministerpräsident wollte sein Land zum Hegemon machen, den ganzen Nahen Osten neu ordnen. Wir leben mit dem Schwert, sagte Netanjahu, wir sind das Sparta der Neuzeit. Hätte er die Geschichte genau studiert, dann wüsste er, dass Sparta an seiner eigenen Hybris zugrunde gegangen ist.