Kommentar von Sonja Zekri

Ende Januar hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag Israel aufgefordert, alle in seiner Macht stehenden Massnahmen zu ergreifen, um in Gaza Handlungen zu verhindern, die unter die Völkermordkonvention fallen könnten. Zudem müsse die Versorgung der Zivilbevölkerung mit humanitärer Hilfe ermöglicht werden.