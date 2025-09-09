Ministerpräsident Netanjahu provoziert mit dem jüngsten Luftschlag arabische Staaten, die ihre Beziehungen zum jüdischen Staat eigentlich normalisieren wollten.

Viel deutlicher kann man es nicht machen, dass man gar nicht an einem Waffenstillstand interessiert ist oder gar an einer Zukunft für Gaza, die auch die Palästinenser beinhaltet. Am Dienstag griff die israelische Armee ein Treffen von Hamas-Funktionären an, die sich in Katars Hauptstadt Doha gerade über einen neuen Plan der USA beugten, wie in Gaza die Waffen schweigen sollten. Nun erhielten sie die Antwort aus Jerusalem: in Form von Bomben. Der Angriff sei eine Reaktion auf den Anschlag vom Montag in Jerusalem, bei dem sechs Menschen ums Leben gekommen waren und den die Hamas bejubelt hatte, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.