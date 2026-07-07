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MeinungWadephul in IsraelFrieden in Nahost – das ist nicht das Ziel der Regierung in Jerusalem

Kommentar von Kristiana Ludwig

Lesezeit: 1 Min.

„Es gibt keinen Frieden ohne Sicherheit“, lautet das Credo des israelischen Außenminister Gideon Saar, hier mit seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul.
„Es gibt keinen Frieden ohne Sicherheit“, lautet das Credo des israelischen Außenminister Gideon Saar, hier mit seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul. Ohad Zwigenberg/AP

Der deutsche Außenminister will mit seiner Reise einen Beitrag zur Verständigung leisten. Ein schönes Anliegen, das leider nicht wirklich zu den politischen Zielen seiner Gastgeber passt.

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Vor seiner Abreise nach Israel verschickte Außenminister Johann Wadephul einige Worte an die Presse. Er wolle einen Beitrag zur  Verständigung leisten, hieß es darin. Zwischen den USA und Iran etwa müsse der Waffenstillstand möglichst von Dauer sein. Und auch die Vereinbarungen zwischen Libanon und Israel machten Hoffnung – auf einen „dauerhaften Frieden“.

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