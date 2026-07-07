Der deutsche Außenminister will mit seiner Reise einen Beitrag zur Verständigung leisten. Ein schönes Anliegen, das leider nicht wirklich zu den politischen Zielen seiner Gastgeber passt.

Vor seiner Abreise nach Israel verschickte Außenminister Johann Wadephul einige Worte an die Presse. Er wolle einen Beitrag zur Verständigung leisten, hieß es darin. Zwischen den USA und Iran etwa müsse der Waffenstillstand möglichst von Dauer sein. Und auch die Vereinbarungen zwischen Libanon und Israel machten Hoffnung – auf einen „dauerhaften Frieden“.