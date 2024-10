Kommentar von Stefan Kornelius

Der neuerliche Angriff Israels in Iran hat den Nahostkrieg in seinen eigentlichen Maschinenraum zurückgeführt: in die theokratisch-militärisch beherrschte Islamische Republik, die freilich seit 45 Jahren alles andere als eine Republik ist, sondern eine Autokratie, wenn nicht eine Diktatur. Es ist unbestritten, dass Irans Stellvertretermilizen in der Region – Hisbollah, Hamas und Huthi – diesen Mehrfrontenkrieg im Namen Teherans führen. Ebenso unbestritten ist auch, dass Israels Siedlungs- und Unterdrückungspolitik im Westjordanland und in Gaza das Gegenstück bildete.