Israel:Netanjahu hat seine Optionen erschöpft

Kommentar von Stefan Kornelius

Ehud Barak steht in Israel für eine Zeit, als das Land noch eine Regierung der Mitte und ein austariertes Koordinatensystem für seine Sicherheit hatte. Barak diente bis 2013 in allen denkbaren Funktionen – als Premier, als Minister – in verschiedenen politischen Konstellationen, und er verkörpert mit seiner hochdekorierten militärischen Vergangenheit in den Spezialeinheiten die Vernunftehe zwischen Politik und Streitkräften, die in Israel in der Regel Sicherheit und letztlich den Bestand des Staates garantiert hat.