Kommentar von Moritz Baumstieger

Da ist der Frust der so bemühten, wie bisher erfolglosen Vermittlerin einmal ziemlich ungefiltert aus Deutschlands Chefdiplomatin herausgebrochen: „Seit Monaten führen wir und all unsere Partner Gespräche, telefonieren uns die Finger wund, ringen um die kleinsten Fortschritte in Richtung Stabilität“, ließ Außenministerin Annalena Baerbock über die sozialen Medien in dieser Woche wissen, in der Pager und Funkgeräte der Hisbollah in Libanon explodierten und israelische Jets aufstiegen, um mutmaßliche Raketenabschussbasen der Miliz im Nachbarland zu bombardieren. Doch: „Schlag und Gegenschlag bringen die Region keinen Millimeter zum Frieden.“