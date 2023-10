Israel hat alles Recht der Welt, sich zu verteidigen. Eine unterschiedslose Belagerung des Gazastreifens aber verbietet das humanitäre Völkerrecht. Wie also kämpfen gegen die Hamas, die sich an keine Regeln hält?

Kommentar von Ronen Steinke

Der ehemalige Präsident des israelischen Obersten Gerichts, Aharon Barak, hat oft ein simples, aber eindrucksvolles Bild verwendet für seine Appelle an das Militär, sich auch in den hässlichsten Momenten eines Krieges an die Normen des humanitären Völkerrechts zu halten. Barak sagte, Israel solle "mit einer Hand hinter dem Rücken kämpfen". Er hat damit das Dilemma beschrieben, in dem sich eine Armee befindet, die sich an die Regeln halten will - auch, wenn ihr Feind dies nicht tut.