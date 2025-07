Längst geht es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie: Der Plan von einem Küstenstreifen ohne Palästinenserinnen und Palästinenser folgt einer rechtsextremen Ideologie.

Wenn in Israel Entscheidungsträger darüber diskutieren, wie es in dem Krieg in Gaza weitergehen soll, dann gibt es durchaus Streit – so berichten es jedenfalls die Medien im Land. Der Wille der Regierung sei es, alle Palästinenserinnen und Palästinenser in den Süden des Gazastreifens zu drängen, sie dort festzuhalten und von dort aus ihre Ausreise zu ermöglichen. Es fehlen bisher nur die Länder, die bereit sind, zwei Millionen Menschen aufzunehmen. Demgegenüber steht der Chef der Armee, der demnach vorschlage, die bestehende Kontrolle des Militärs auszuweiten, aber ohne jenes neue Lager im Süden. Die meisten Menschen in Gaza leben ja ohnehin zusammengepfercht in Zelten, nur eben an der Küste.