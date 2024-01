Kommentar von Bernd Doerries

"From the River to the Sea, Palestine will be free", ist ein Slogan, der sich reimt und der harmlos klingen soll, weil ja gegen Freiheit erst mal nichts einzuwenden ist. Er ist aber weder lustig noch harmlos, er schließt die Freiheit und Existenz eines anderen aus. Vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer, wo bleibt da Platz für Israel?